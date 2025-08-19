Родной брат депутата Милонова погиб в зоне СВО

Как заявили в аппарате депутата, Александр Милонов был добровольцем и служил в разведывательном подразделении Третьей общевойсковой армии Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что после ранения мужчину перевели на медицинскую службу в госпиталь, однако из-за травм у него ухудшилось здоровье.

«Александра отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге с соблюдением воинских почестей», - сообщает RT.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко погиб в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

