Родной брат депутата Милонова погиб в зоне СВО

Родной брат зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО погиб двоюродный внук певца Александра Барыкина

Как заявили в аппарате депутата, Александр Милонов был добровольцем и служил в разведывательном подразделении Третьей общевойсковой армии Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что после ранения мужчину перевели на медицинскую службу в госпиталь, однако из-за травм у него ухудшилось здоровье.

«Александра отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге с соблюдением воинских почестей», - сообщает RT.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко погиб в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
