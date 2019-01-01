Родительский комитет поддержал идею просвещения родителей школьников

Минпросвещения предложило ввести для родителей российских школьников уроки грамотного воспитания. Методические рекомендации подготовили в Центре защиты прав и интересов детей при министерстве, передает РИА ФАН. В документе говорится, что родителей необходимо просветить в ряде областей: «правилах оказания помощи ребенку», «культуре семейных традиций», «основах семейного права», «психологии супружеских отношений», «физиологии детей». Отмечается, что инициатива направлена на решение проблем детско-родительской жизни.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что это очень хорошая инициатива, ведь родители нередко нуждаются в таких знаниях.

«Инициатива благая. Хорошо, что государство начинает задумываться о том, что людей нужно не только компетенциям обучать, но еще думать о воспитательной части. Если еще недавно, в советской школе образование давало и воспитание, то сегодня воспитательная функция с образования снята. При этом любой педагог, любой специалист в этой сфере знает, что невозможно образовывать,не воспитывая. Не ложатся зерна знаний на неподготовленную почву, на душу, которая лишена мотиваций. У нас выросло поколение родителей, которых никто самих не воспитывал. Теперь в школе находятся дети этих родителей. Обучая родителей воспитанию детей, нужно понимать, что родителей тоже нужно воспитывать. А вот захотят ли взрослые люди, чтобы их воспитывали, это большой вопрос», — считает специалист.