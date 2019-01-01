Родительский комитет поддержал идею просвещения родителей школьников
Председатель Национального родительского комитета рассказала НСН, что хорошая замотивированность взрослых сможет помочь Минпросвещения организовать для них уроки грамотного воспитания
Минпросвещения предложило ввести для родителей российских школьников уроки грамотного воспитания. Методические рекомендации подготовили в Центре защиты прав и интересов детей при министерстве, передает РИА ФАН. В документе говорится, что родителей необходимо просветить в ряде областей: «правилах оказания помощи ребенку», «культуре семейных традиций», «основах семейного права», «психологии супружеских отношений», «физиологии детей». Отмечается, что инициатива направлена на решение проблем детско-родительской жизни.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что это очень хорошая инициатива, ведь родители нередко нуждаются в таких знаниях.
«Инициатива благая. Хорошо, что государство начинает задумываться о том, что людей нужно не только компетенциям обучать, но еще думать о воспитательной части. Если еще недавно, в советской школе образование давало и воспитание, то сегодня воспитательная функция с образования снята. При этом любой педагог, любой специалист в этой сфере знает, что невозможно образовывать,не воспитывая. Не ложатся зерна знаний на неподготовленную почву, на душу, которая лишена мотиваций. У нас выросло поколение родителей, которых никто самих не воспитывал. Теперь в школе находятся дети этих родителей. Обучая родителей воспитанию детей, нужно понимать, что родителей тоже нужно воспитывать. А вот захотят ли взрослые люди, чтобы их воспитывали, это большой вопрос», — считает специалист.
По мнению Волынец, родителям нужно дать хорошую мотивацию для посещения таких обучающих программ.
«Если серьезные люди, по тщательно проработанной программе будут помогать родителям обучать своих детей, то большая часть родителей будут приходить. Например, как учить детей, как правильно выстраивать взаимоотношения с противоположным полом, оказанию первой медицинской помощи. Взрослым должно быть, как минимум,интересно. Если же такая благая идея превратится в профанацию и списание госбюджета на эти цели, то никакая сила их не заставит ходить на такие лекции», — уверена председатель Национального родительского комитета.
Ранее глава профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН раскритиковал алтайскую чиновницу Екатерину Четошникову за слова о зарплате учителей.
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