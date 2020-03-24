Родителям отправленных домой школьников на дадут больничный
Родители школьников, которых отправили на удаленное обучение из-за карантина в связи с коронавирусом, не могут претендовать на больничный лист. Однако они имеют право поставить перед работодателем вопрос о переводе на «удаленку». Об этом во вторник, 24 марта, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«В данном случае больничный лист оформляться не будет, и родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочей деятельности в удаленном режиме», - сказал министр.
Ранее глава министерства образования Сергей Кравцов заявил, что каникулы в связи карантином в школах будут продлены до 12 апреля, для детей будет налажено дистанционное обучение, также и предоставят доступ к электронным учебникам, сообщает RT.
Ранее Роспотребнадзор привел данные, согласно которым коронавирусом в мире заболели 380 457 человек, из них 41 759 — за последние сутки, пишет «Свободная пресса»
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