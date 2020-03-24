Родителям отправленных домой школьников на дадут больничный

«В данном случае больничный лист оформляться не будет, и родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочей деятельности в удаленном режиме», - сказал министр.

Ранее глава министерства образования Сергей Кравцов заявил, что каникулы в связи карантином в школах будут продлены до 12 апреля, для детей будет налажено дистанционное обучение, также и предоставят доступ к электронным учебникам, сообщает RT.



Ранее Роспотребнадзор привел данные, согласно которым коронавирусом в мире заболели 380 457 человек, из них 41 759 — за последние сутки, пишет «Свободная пресса»

