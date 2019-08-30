НВП могут сделать обязательным школьным предметом
Госкорпорация «Ростех» предложила Министерству просвещения рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием. Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов, пацифист никогда не будет защищать Родину.
«Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится», — добавил он.
Добавим, что глава Минпросвещения Ольга Васильева нашла эту идею разумной. Она считает, что введение НВП в старших классах — справедливое решение. При этом начальная военная подготовка в качестве обязательного предмета для изучения по-прежнему преподается в в ряде стран бывшего СССР, в том числе, в Белоруссии, Казахстане, Украине.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов на один месяц - до 1 октября. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН отрицательно оценила эту инициативу и выразила уверенность, что её не примут.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия объявила дату трехсторонних переговоров по газу
- Трамп ввел во Флориде режим ЧС из-за урагана «Дориан»
- СМИ: Финал Лиги чемпионов-2021 пройдет в Санкт-Петербурге
- Режиссер Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга
- Федотов опроверг информацию об уходе с должности главы СПЧ