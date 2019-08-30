НВП могут сделать обязательным школьным предметом

Госкорпорация «Ростех» предложила Министерству просвещения рассмотреть возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей обучат обращению с современным огнестрельным оружием. Как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов, пацифист никогда не будет защищать Родину.

«Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится», — добавил он.