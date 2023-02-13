Родительский комитет призвал не путать День святого Валентина с пропагандой ЛГБТ
Юрий Оболонский заявил в эфире НСН, что запрещать празднование Дня всех влюбленных не нужно, этот день направлен на укрепление семьи.
Запрещать День святого Валентина в России не нужно, несмотря на то, что это западный праздник, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в беседе с НСН. При этом, по его словам, интерпретация праздника должна быть правильной, основанной на любви и уважении.
Накануне Дня святого Валентина ежегодно разгораются споры о том, нужно ли отмечать этот праздник в России. Накануне директор гимназии №88 в Краснодаре написала в учительском чате, что День всех влюбленных – «это праздник гомосексуалистов» и его в школе «быть не может». Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов неоднократно призывал запретить празднование в школах и госучреждениях Дня святого Валентина.
«У нас иногда в погоне за модой люди начинают путать некоторые понятия, например, патриотизм и насилие, культуру и пропаганду ЛГБТ. Были случаи, когда пытались запретить какие-то произведения искусства западной культуры. Мы практически в ста процентах случаев говорим, что нам не нужно запрещать западные культурные ценности, нам не нужно закрываться железобетонным забором от всего мира, нам нужно закрываться только от пропаганды ЛГБТ, это разные вещи», - возразил Оболонский.
Этот праздник направлен на укрепление семьи и семейных ценностей, если интерпретировать его верно, подчеркнул Оболонский.
«Существует традиция, День влюбленных, хоть он и проводник западной культуры, но той, от которой отгораживаться не нужно. Важно, чтобы интерпретация праздника была доброй, здоровой, основанной на любви, на уважении. Не вижу напряжения. У нас в стране, например, отмечаются разные праздники, и мусульманские, и христианские, этот праздник тоже у нас прописался. Если кто-то празднует в рамках закона, пусть празднует. Это дает возможность укрепить семью, семейные традиции и ценности. Нужно приветствовать все, что направлено на укрепление семьи и любви между мужчиной и женщиной», - объяснил собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут отличить пропаганду ЛГБТ.
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