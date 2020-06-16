Депутат Мосгордумы Николаева отметила необходимость «детских» поправок в Конституцию

Депутат Московской городской Думы Елена Николаева объяснила, почему важны поправки в Конституцию России для подрастающего поколения. Она отметила, что сейчас в стране есть много законов, которые касаются защиты прав детей, законодательство должно соответствовать тем реалиям, в которых мы живем.



«Поэтому наша законодательная система постоянно совершенствуется, чтобы отвечать на запросы общества. Это применимо и к вопросам семейной политики, защиты прав детей», - отметила она.



В качестве примера депутат привела пандемию коронавируса, когда дети были вынуждены сидеть дома. По ее словам, родители, дети, педагоги оказались один на один со многими проблемами, в том числе системными.



«В некоторых семьях заболели родители, встал вопрос, с кем оставить детей. Возникла необходимость в дополнительной поддержке многодетных и наименее социально-защищенных семей», - заявила Николаева.



Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

