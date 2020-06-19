Московские ЗАГСы возобновят регистрацию брака с гостями
Столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания возобновят регистрации брака в торжественной обстановке с 23 июня. Как пишет РИА Новости, об этом заявила а заммэра Москвы Анастасия Ракова. Кроме того, она добавила, что с 26 числа будут разрешены бракосочетания на необычных площадках мегаполиса.
При этом Ракова подчеркнула, что, несмотря на возобновление торжественных регистраций, москвичам необходимо будет продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, заммэра поздравила те 5 тысяч пар, которые всё же связали себя узами брака в период действия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Ракова добавила, что перенести торжественную церемонию из-за COVID-19 решили 30% будущих супругов, отмечают Известия.
Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса в России предложили в два раза увеличить срок для примирения супругов при расторжении брака. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, подчеркивает RT.
В его тексте отмечается, что необходимость увеличения срока обусловлена психологической обстановкой, которая возникла в российских семьях в условиях режима самоизоляции. Эмоционально сложная ситуация может спровоцировать необдуманные решения о разводе, а сохранить семьи поможет увеличение срока примирения, подчеркивает РИА ФАН. Автор инициативы уточняет, что эта мера должна действовать до конца текущего года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- Россиян массово проверят на иммунитет к коронавирусу
- Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США над Охотским морем
- Батурин поддержал разрыв налогового соглашения с Кипром
- Московские ЗАГСы возобновят регистрацию брака с гостями
- В Совфеде отказались менять поправки в Конституцию из-за Венецианской комиссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru