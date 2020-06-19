Московские ЗАГСы возобновят регистрацию брака с гостями

Столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания возобновят регистрации брака в торжественной обстановке с 23 июня. Как пишет РИА Новости, об этом заявила а заммэра Москвы Анастасия Ракова. Кроме того, она добавила, что с 26 числа будут разрешены бракосочетания на необычных площадках мегаполиса.

При этом Ракова подчеркнула, что, несмотря на возобновление торжественных регистраций, москвичам необходимо будет продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, заммэра поздравила те 5 тысяч пар, которые всё же связали себя узами брака в период действия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Ракова добавила, что перенести торжественную церемонию из-за COVID-19 решили 30% будущих супругов, отмечают Известия.