Психолог рассказал, кому нужны успокоительные во время ЕГЭ

«Десятилетиями все сдавали экзамены. Это для многих был стресс, волновались, но никто не говорил им, что есть успокоительные препараты. Все было так же, только не было того, что можно принять таблетку. Кто-то пил валидол. Сейчас появилась возможность принять антистрессовые препараты, может быть, даже злоупотребляя. Лучше бы они этими таблетками делились с родителями, чтобы те не волновались. Это во многим вина СМИ, что они сообщают о происшествиях во время экзаменов. 20-30 лет просто не сообщали, сколько там детей умерло во время экзамена. Может, даже больше», - отметил он.

Однако психолог не считает, что нужно запретить транквилизаторы для школьников. «Каждому – свое, это индивидуально. Но примет человек – будет медленнее решать, потому что успокоительное одновременно скорость реакции уменьшает. Самое главное – выспаться и быть в хорошей форме», - добавил он.

Зато эксперт выступил против массовых обращений выпускников за психологической помощи. «Ходить к психологу – вредно. Это значит, воспитывать психологического иждивенца. Они должны знать, что должны справляться со своими проблемами. К психологу нужно обращаться только той небольшой группе людей, которые так нервно переживают экзамен. Их гораздо меньше тех, кто принимает успокоительное. Так бывает, что одна дура нервничает и всем подругам советует пить ее таблетки», - заключил он.

Ранее стало известно, что выпускников будут готовит к ЕГЭ в том числе с помощью программ по профилактике суицида, которые предусматривают родительские собрания, где психологи расскажут, как распознать у ребенка суицидальные настроения.

