«Полемика в верхах»: Вопрос ношения хиджаба в Турции связали с грядущими выборами

Турецкое общество волнуют вопросы экономики и безопасности, а не ношение женщинами хиджаба, сказал НСН турецкий политолог Исмаил Тогрул.

Вопрос ношения женщинами хиджаба был актуален, когда он был запрещен. Турецкое общество сегодня волнуют вопросы экономики и безопасности, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил определиться с правилами ношения женщинами хиджаба и вынести этот вопрос на общенациональный референдум, а его решение закрепить в Конституции. Тогрул считает, что вопрос хиджаба в обществе не стоит, а в политических кругах обсуждается только из-за предстоящих президентских выборов.

«Долгое время в Турции ношение головных уборов женщинами было запрещено, но затем решение было отменено. Нынешние разговоры – предвыборная полемика, которую обе стороны используют в своих интересах. Турция – мусульманская страна, хоть и светская, в провинциях женщины носят головные уборы. Этот вопрос был актуален тогда, когда вводили запрет. В обществе вопрос хиджаба остро не стоит. Полемика идет только в верхах», - сказал Тогрул.

Собеседник НСН отметил, что турецкое общество волнуют насущные вопросы.

«Общество беспокоят вопросы экономики, безопасности. Вопрос с хиджабами никак не поменяет государственный строй», - пояснил Тогрул.

Ранее старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Эрдогана можно назвать миротворцем в кавычках, потому что украинский кризис он использует для усиления собственных позиций перед президентскими выборами в Турции.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭрдоганМусульманеХиджабТурция
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