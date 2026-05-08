Родительские комитеты предложили детям самим выбирать музыку для выпускного
Школа не должна запрещать никакие композиции, если в их словах нет вредного смысла, заявила НСН Ольга Леткова.
Дети должны сами выбирать песни для выпускных, а школа может только отказаться от тех треков, которые не соответствуют понятиям о нравственности, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с НСН.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Таким образом парламентарий отреагировал на сообщения в СМИ о том, что в ряде школ запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции исполнителей Стинга, Уитни Хьюстон и Тони Брэкстона. Леткова поддержала в этом вопросе Милонова.
«Мне кажется, что запрет на иностранную музыку — это перебор. Чем больше это пытаются сделать, тем больше дети будут стараться ее слушать.Мы просто воспитаем тягу к запретному плоду. Когда-то в СССР запрещали все западное, а это кончилось тем, что советский строй рухнул во многом из-за этих вещей. Есть много красивых и хороших иностранных песен, а ничего страшно в них нет. Родительское сообщество не видит никаких препятствий к тому, чтобы на выпускном такая музыка звучала тоже. Вообще в таком случае определяющим должно быть мнение детей. Многие слушают зарубежные хиты, треки, на которых выросло не одно поколение. Но при этом стоит фильтровать музыку в плане нравственности, смотреть на перевод, если там совсем все плохо, тогда не допускать такие треки к выпускному», — подчеркнула она.
