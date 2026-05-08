Дети должны сами выбирать песни для выпускных, а школа может только отказаться от тех треков, которые не соответствуют понятиям о нравственности, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с НСН.



Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Таким образом парламентарий отреагировал на сообщения в СМИ о том, что в ряде школ запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции исполнителей Стинга, Уитни Хьюстон и Тони Брэкстона. Леткова поддержала в этом вопросе Милонова.