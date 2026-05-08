В Ростовской области из-за атаки БПЛА были повреждены дома и обрушился склад

Разрушения зафиксировали на территории Ростовской области из-за падения обломков беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил губернатор, в Таганроге при падении горящих обломков БПЛА был поврежден гараж в частном домовладении. В селе Чалтырь в Мясниковском районе на фоне атаки частично разрушена кровля и повреждено остекление в частных домах. Никто не пострадал.

«Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В настоящий момент возгорание локализовано», - указал Слюсарь.

Кроме того, в Ростове-на-Дону из-за падения фрагментов дронов получили повреждения остекление и газовая труба в жилых домах, загорелось административное четырехэтажное здание, был поврежден грузовой автомобиль. При этом в Батайске после атаки БПЛА повреждены кровли и окна хозпостройки.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 8 мая над территорией России, в том числе Ростовской областью, уничтожили 264 украинских беспилотника, пишет Ura.ru.

