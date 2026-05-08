Лукашенко приедет на парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит парад Победы в Москве и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул первого».
Отмечается, что по приглашению Путина белорусский президент и другие высокие зарубежные гости примут участие в торжествах в честь Дня Победы.
«Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата», — указано в сообщении.
Также Лукашенко и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят двустороннее сотрудничество, международную повестку, ситуацию в регионе.
Ранее в Кремле сообщили, что на парад 9 мая в Москве прибудут ряд зарубежных лидеров, в том числе президенты Абхазии, Южной Осетии и Лаоса, верховный правитель Малайзии и председатель правительства Словакии, напоминает Ura.ru.
