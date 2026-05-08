Дроны ВСУ вновь атаковали промышленные объекты в Пермском крае
8 мая 202608:52
Юлия Савченко
Украинские беспилотники атаковали промышленные площадки в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Об этом он написал на платформе «Макс».
«Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников», — подчеркнул губернатор.
Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Накануне в Перми была зафиксирована атака БПЛА на жилой дом, при этом пострадал расположенный рядом корпус нейрохирургии, где в момент ЧП шли операции, напоминает Ura.ru.
