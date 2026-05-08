Адвокат Карабанов признал вину в мошенничестве
Адвокат Александр Карабанов признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал представитель его защиты в беседе с ТАСС.
«Карабанов признал вину в инкриминируемом ему преступлении», - отметил собеседник агентства.
Ранее адвоката задержали при получении 2 млн рублей. По данным Следственного комитета, дело Карабанова связано с генеральным директором компании, поставлявшей продукцию для нужд концерна «Калашников». Позднее адвоката арестовали, пишет 360.ru.
Следствие полагает, что в ноябре 2024 года глава компании, в отношении которого расследовалось уголовное дело о поставках для нужд «Калашникова», обратился к Карабанову за юридической помощью. Адвокат заверил, что имеет связи в правоохранительных органах, и потребовал в качестве вознаграждения 7 млн рублей. При этом следствие считает, что у защитника не было возможности повлиять на ход расследования.
Горячие новости
- В Ростовской области из-за атаки БПЛА были повреждены дома и обрушился склад
- Адвокат Карабанов признал вину в мошенничестве
- В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
- В 16 регионах России уничтожили 264 украинских дрона
- Глава Минпромторга рассказал о ходе работ над сверхзвуковым гражданским самолетом
- Гинцбург: На создание вакцины от хантавируса уйдет 1,5 года
- Производитель шоколада «Аленка» сократил четверть сотрудников
- СМИ: В Израиле выявили первый случай хантавируса
- Трамп: Три эсминца США подверглись обстрелу со стороны Ирана
- 15 членов иркутского обкома КПРФ накажут за участие в несогласованных первомайских акциях