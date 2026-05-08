Адвокат Карабанов признал вину в мошенничестве

«Карабанов признал вину в инкриминируемом ему преступлении», - отметил собеседник агентства.

Ранее адвоката задержали при получении 2 млн рублей. По данным Следственного комитета, дело Карабанова связано с генеральным директором компании, поставлявшей продукцию для нужд концерна «Калашников». Позднее адвоката арестовали, пишет 360.ru.

Следствие полагает, что в ноябре 2024 года глава компании, в отношении которого расследовалось уголовное дело о поставках для нужд «Калашникова», обратился к Карабанову за юридической помощью. Адвокат заверил, что имеет связи в правоохранительных органах, и потребовал в качестве вознаграждения 7 млн рублей. При этом следствие считает, что у защитника не было возможности повлиять на ход расследования.

