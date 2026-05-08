Глава Минпромторга рассказал о ходе работ над сверхзвуковым гражданским самолетом

Проектирование и изготовление демонстраторов технологий для сверхзвукового гражданского самолета ведется в России. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

«Сегодня в рамках научно-исследовательских работ ведется работа по проектированию и изготовлению демонстраторов технологий для сверхзвукового гражданского самолета», — поделился министр.

По словам Алиханова, такие шаги предпринимают для создания научно-технического задела. Ожидается, что основные исследовательские испытания технологий для сверхзвукового гражданского лайнера пройдут в 2029-2030 годах.

Ранее национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» провел первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского борта.

Между тем в России создали легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate с возможностью сверхзвукового полета, пишет Ura.ru.

