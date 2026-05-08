В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала, толчки ощутили жители Бурятии. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Сейсмособытие зафиксировали в 05:00 мск (10:00 по местному времени) на территории Баргузинского района.
«Магнитуда 4,4. Эпицентр находился в 20 км северо-западнее от населенного пункта Максимиха», — указали в МЧС.
Подземные толчки ощутили в Баргузинском, Прибайкальском, Заиграевском районах и городе Улан-Удэ. По предварительным данным, жертв или разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения продолжают работать штатно.
Ранее в Тихом океане неподалеку от Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0, напоминает 360.ru.
