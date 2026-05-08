Эксперт назвал самые бюджетные направления для летнего отдыха в России

Самые бюджетные направления для летнего отдыха внутри России - города Подмосковья и Золотого кольца. Об этом рассказал генеральный директор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с РИА Новости.

«Это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль - они очень интересные и не так далеко, два-три часа езды от Москвы», - отметил эксперт.

По словам Арутюнова, «удовлетворительные цены» будут и в Крыму. Эксперт указал, что отдых летом в Подмосковье обойдется от 5 тысяч рублей в сутки на человека, на Черноморском побережье - в 7-10 тысяч рублей в день.

Как отметил гендиректор туроператора, неизменно популярными направлениями для отдыха остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. За ними следуют Калининградская область, Казань, Дагестан.

Ранее декан факультета туризма и гостеприимства РГГУ Александр Акрамов спрогнозировал, что летом 2026 года отдых на юге России подорожает в среднем на 8–12%, пишет Ura.ru.

