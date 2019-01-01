Родительницы выпускницы из Владивостока будут оштрафованы

Уточняется, что полиция начала проверку после появления в сети видео, на котором запечатлено появление на выпускном школьников в БДСМ-костюмах и девушки в форме полицейского. В ведомстве напомнили, что за ношение формы российских правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН призвал не расценивать поведение подростков как сознательное нарушение общественных норм и закона. По его словам, молодые люди находятся в таком возрасте, когда их обуревают противоречивые желания — выделиться из толпы и стать частью общества.

