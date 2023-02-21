Родители теперь могут создать безопасную детскую почту на «Госуслугах»

В ведомстве отметили, что пользователи «Госуслуг», у которых есть дети до 14 лет, теперь смогут завести своему ребенку безопасный почтовый ящик, который понадобится школьникам для получения домашнего задания и посещения образовательных порталов.

В Минцифры подчеркнули, что в безопасной почте есть автоматическая блокировка спама, рекламы и нежелательного контента, а также возможность входа по SMS, благодаря чему ребенок может не запоминать пароль. Добавляется, что все письма от новых отправителей сначала падают в папку «На проверку», доступ к которой имеет только родитель, а после одобрения эти письма может увидеть и ребенок.

Ранее сообщалось, что в мобильных «Госуслугах» появился сервис подтверждения личности. Сервис хранит в личном кабинете пользователя фотографию с загранпаспорта нового образца. Это поможет в ситуациях, когда нужно быстро подтвердить возраст, отметили в ведомстве. Для загрузки фото необходим заграничный паспорт нового образца и устройство с модулем NFC.

