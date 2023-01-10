В России стала доступна регистрация ребёнка по месту жительства через «Госуслуги»
Прописать ребёнка в России теперь можно онлайн с помощью портала «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В сообщении говорится, что возможностью зарегистрировать детей по месту жительства онлайн уже воспользовались шесть тысяч семей по всей стране.
«Первым ребёнком, получившим такую регистрацию, стала малышка Полина из Тюмени. С помощью сервиса её мама смогла сделать это, находясь ещё в роддоме», - рассказали в Минцифры.
В ведомстве добавили, что для онлайн-прописки ребёнка необходимо заполнить заявление, указав в нём паспортные данные обоих родителей, а также данные свидетельства о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи. На рассмотрение отводится шесть рабочих дней, после чего а электронное свидетельство поступят в личный кабинет, а бумажный вариант можно получить в МВД.
Ранее на портале «Госуслуги» появилась функция подачи заявления на получение единого социального пособия для беременных и на детей до 17 лет, сообщают «Невские новости».
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