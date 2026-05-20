В России 12% компаний нанимают на работу школьников
О том, что их дети подрабатывали во время учебного года, рассказали 12% родителей подростков, о подработке во время летних каникул — 25%, заявила НСН Наталья Голованова.
Согласно опросам SuperJob, сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам младше 18 лет, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Каждый пятый школьник в России зарабатывает деньги самостоятельно. Такие данные показало исследование онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул». Голованова назвала главные причины такой статистики.
«Согласно нашим данным, современная молодежь выходит на рынок труда раньше. Это связано с тем, что законодательство в сфере трудоустройства подростков становится более гибким, а форматы и графики работы — разнообразнее. О том, что их дети подрабатывали во время учебного года, рассказали 12% родителей подростков, о подработке во время летних каникул — 25%. Еще одним фактором, влияющим на увеличение количества резюме подростков, является демографический: количество 14—17-летних россиян увеличивается», - объяснила она.
По ее словам, сами работодатели также проявляют активный интерес к молодым кадрам.
«Снижение возраста выхода на работу обусловлено несколькими факторами. Помимо гибкости законодательства и демографического роста численности подростков, значимую роль играет позиция работодателей. Согласно опросам SuperJob, сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам младше 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, а стажировки предлагал 1 из 10 работодателей. Современные подростки нередко самостоятельно находят работу: в 4 из 10 случаев (38%) работу ребенок нашел сам, в 29% — помогли родители, в 17% — друзья», - рассказала она.
Ранее Голованова раскрыла НСН, что слесари-сантехники, водители и монтажники нужны даже без опыта работы, но большинство производств предпочитает кандидатов со стажем от года до трех лет.
