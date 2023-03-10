Родители детей-инвалидов получат до 24 дополнительных выходных подряд

О нововведении сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает ТАСС.

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Родители детей-инвалидов могут выбрать, использовать ли дополнительные дни в рамках одного месяца или «накапливать» их. Соответствующие поправки вносятся в Трудовой кодекс, уточнил министр.

Накопить или взять единовременно можно до 24 дней подряд, рассказал руководитель ведомства. По его словам, семья может брать по 4 дня в течение полугода или «откладывать» эти дни и взять их единовременно.

Работодатели будут обязаны оформить дополнительные дни по аналогии с обычным отпуском.

Правительство России в феврале поддержало законопроект о праве отцов получать накопительную пенсию за счет материнского капитала, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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