Отцам могут разрешить направлять маткапитал на накопительную пенсию
Кабмин России поддержал проект закона, который даст право отцам получить накопительную пенсию за счет материнского капитала, сообщают «Известия».
Сегодня мужчины не имеют права использовать маткапитал на эти цели, в отличие от россиянок. По этому власти хотят приравнять отцов в праве распоряжения семейным капиталом, чтобы формировать пенсии.
В настоящее время использовать эти деньги отцы могут на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты и помощь детям-инвалидам.
Необходимо разрешить семьям использовать материнский капитал на покупку отечественного автомобиля, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН. По ее словам, это будет положительным решением и для автопрома.
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