Отцам могут разрешить направлять маткапитал на накопительную пенсию

Сегодня мужчины не имеют права использовать маткапитал на эти цели, в отличие от россиянок. По этому власти хотят приравнять отцов в праве распоряжения семейным капиталом, чтобы формировать пенсии.

В настоящее время использовать эти деньги отцы могут на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты и помощь детям-инвалидам.

Необходимо разрешить семьям использовать материнский капитал на покупку отечественного автомобиля, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН. По ее словам, это будет положительным решением и для автопрома.

