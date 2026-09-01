Си Цзиньпин заявил о необратимости формирования многополярного мира
Формирование многополярного мира - необратимый исторический процесс. Об этом заявил председатель КНР СИ Цзиньпин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости.
Как отметил политик, бурный рост Глобального Юга кардинально изменил соотношение сил на планете.
«Со своей растущей сплоченностью и жизнеспособностью ШОС вполне способна вносить еще больший вклад в дело формирования равноправного и упорядоченного многополярного мира», - указал лидер Китая.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что формирование многополярного мира стало реальностью, поскольку на первый план выходят новые гсоударства, оспаривающие гегемонию Запада.
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