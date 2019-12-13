Число невыездных должников по алиментам составило почти 1,5 млн

В списке невыездных из-за невыплаченных алиментов числятся около полутора миллионов россиян. Об этом заявили в Федеральной службе судебных приставов, подчёркивают «Известия». Отмечается, что большинство неплательщиков живут в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Кемеровской, Иркутской и Московской областях, подчёркивает RT.

Ранее НСН писала, что в Госдуму внесен законопроект о выплате алиментов матерям-одиночкам. Уточняется, что речь идет о женщинах, которые не могут найти сбежавших отцов своих детей. Как уточняет АГН «Москва», с инициативой выступила фракция «Справедливая Россия».

Лидер партии Сергей Миронов рассказал, что все чаще родители-мужчины скрываются, что не «выполнять свой отцовский долг». Он отметил, что инициaтивa позволит избaвить женщин от поисков второго родителя. Кроме этого, по словaм пaрлaментaрия, документном предлaгaется прирaвнять минимaльный рaзмер aлиментов к прожиточному минимуму в регионaх.