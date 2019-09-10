Родителей будут информировать о необходимых детям прививках

Онлайн-реестр прививок создан в Москве. В него занесены данные более 1,9 млн детей, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Там отметили, что со 2 сентября все данные о профилактических прививках детей поступают в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, создана система, которая наглядно показывает ситуацию с проведением прививок детям и риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах.

Чиновник отметил, что из почти 2-х миллионов родители 9% детей или 170 тысяч полностью или частично отказались от вакцинации без медицинский показаний для этого.

«Это значит, что около малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин», - сообщил Хрипун.

Электронный паспорт прививок позволяет врачам видеть информацию о всех прививках онлайн-режиме. Медики смогут планировать, сколько детей и от каких инфекций нужно вакцинировать.

Москва стала первым регионом, где создана такая единая электронная база данных всех прививок из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в РФ.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН отметила важность вакцинации для общего здоровья общества.



