Разработчик World of Warcraft и Call of Duty приостановит продажи игр в России

«Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России до тех пор, пока продолжается конфликт», — приводит РИА Новости заявление.

При этом Activision Blizzard намерена поддерживать украинский народ и обеспечивать безопасность своих сотрудников.

Разработчик Activision Blizzard владеет рядом популярных видеоигровых франшиз, в частности, World of Warcraft, Diablo, Call of Duty.

