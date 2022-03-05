Разработчик World of Warcraft и Call of Duty приостановит продажи игр в России

Разработчик видеоигр Activision Blizzard приостановит продажу своих игр в России до урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении американской компании.

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«Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России до тех пор, пока продолжается конфликт», — приводит РИА Новости заявление.

При этом Activision Blizzard намерена поддерживать украинский народ и обеспечивать безопасность своих сотрудников.

Разработчик Activision Blizzard владеет рядом популярных видеоигровых франшиз, в частности, World of Warcraft, Diablo, Call of Duty.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКомпьютерные Игры
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