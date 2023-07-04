Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона
Злоумышленники, как правило, угоняют либо автомобили под заказ, либо просто ликвидные марки, сказал НСН Михаил Степанов.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо менять заводскую противоугонную систему при помощи иммобилайзеров и «секреток». Об этом НСН заявил генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов.
Ранее эксперты «Ренессанс страхования» назвали самые популярные среди угонщиков машины. В тройку лидеров попали автомобили Kia, Hyundai и BMW, сообщил портал Lenta.ru. При этом отмечается, что количество обращений по причине угона в первом полугодии текущего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года втрое. Степанов объяснил, как защитить свой автомобиль от угона.
«Все машины с завода оборудованы противоугонным оборудованием, однако надо понимать, что оно абсолютно одинаковое. Угонщик полностью готов к такой системе защиты. Необходимо устанавливать что-то дополнительное, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику: элементарные иммобилайзеры, “секретки”, словом, то, что не дает возможности завести машину. чего он не ожидает. Противоугонная система не должна быть “как на заводе”», — сказал Степанов.
Собеседник НСН также перечислил критерии, которыми руководствуются злоумышленники при угоне авто.
«Угоняют либо специально заказанные автомобили, либо просто ликвидные. Этим и объясняется рейтинг: BMW, как правило, угоняют под заказ, а Kia и Hyundai — ликвидные марки», — подытожил он.
Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что в России растет число угонов автомобилей, которые затем продают на запчасти, при этом некоторые начальники полиции в курсе, кто промышляет угонами, но не желают искать автомобили. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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