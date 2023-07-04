Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона

Ранее эксперты «Ренессанс страхования» назвали самые популярные среди угонщиков машины. В тройку лидеров попали автомобили Kia, Hyundai и BMW, сообщил портал Lenta.ru. При этом отмечается, что количество обращений по причине угона в первом полугодии текущего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года втрое. Степанов объяснил, как защитить свой автомобиль от угона.

«Все машины с завода оборудованы противоугонным оборудованием, однако надо понимать, что оно абсолютно одинаковое. Угонщик полностью готов к такой системе защиты. Необходимо устанавливать что-то дополнительное, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику: элементарные иммобилайзеры, “секретки”, словом, то, что не дает возможности завести машину. чего он не ожидает. Противоугонная система не должна быть “как на заводе”», — сказал Степанов.

Собеседник НСН также перечислил критерии, которыми руководствуются злоумышленники при угоне авто.

«Угоняют либо специально заказанные автомобили, либо просто ликвидные. Этим и объясняется рейтинг: BMW, как правило, угоняют под заказ, а Kia и Hyundai — ликвидные марки», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что в России растет число угонов автомобилей, которые затем продают на запчасти, при этом некоторые начальники полиции в курсе, кто промышляет угонами, но не желают искать автомобили. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

