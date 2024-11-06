РКН заблокировал подключение к CloudFlare с использованием TLS ECH

При этом в отрасли отмечают, что защиту CloudFlare используют не только для обхода блокировок, но и чтобы уберечь себя от DDoS-атак.

До этого стало известно, что затраты госорганов на подключение VPN выросли на 683% за первые девять месяцев 2024 года, составив 14,1 млрд рублей. Отмечается, что большая расходов в этой области приходится на департамент информационных технологий Москвы (9,8 млрд рублей).

Использование госорганами VPN говорит о том, что они наконец-то озаботились вопросами безопасности, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН». Что касается обычных VPN, которыми пользуются россияне, он отметил, что Роскомнадзор блокирует сегодня те, которые не сотрудничают с Роскомнадзором, выявляется это все по трафику и достаточно оперативно.

