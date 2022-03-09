РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для зарубежных пользователей. Роскомнадзор также потребовал объяснить причины введения ограничений.

Как отмечается в письме ведомства, такие действия нарушают главные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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Фото: TikTok
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