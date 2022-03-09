РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России

Отмечается, что администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для зарубежных пользователей. Роскомнадзор также потребовал объяснить причины введения ограничений.

Как отмечается в письме ведомства, такие действия нарушают главные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

