Депутат Горелкин: Запрета на вход через VPN в запрещенные соцсети не будет
5 июня 202417:27
Запрета на вхождение через VPN в запрещенные в России соцсети нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
По его словам, «в мире большое комьюнити», которое пользуется этими запрещенными платформами.
«Такого запрета точно не будет», - заключил парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усилия по блокировке определённых VPN-сервисов будут продолжаться, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru