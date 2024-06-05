Депутат Горелкин: Запрета на вход через VPN в запрещенные соцсети не будет

Запрета на вхождение через VPN в запрещенные в России соцсети нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

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По его словам, «в мире большое комьюнити», которое пользуется этими запрещенными платформами.

«Такого запрета точно не будет», - заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усилия по блокировке определённых VPN-сервисов будут продолжаться, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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