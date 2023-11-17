РКН получил возможность блокировать сайты с методами обхода ограничений
Роскомнадзор сможет вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты с методами обхода блокировки интернет-ресурсов. Соответствующее постановление правительства РФ появилось на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.
В правилах ведения реестра появилось основание, которое касается сайтов, содержащих методы обеспечения доступа к заблокированным на территории РФ ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Владельцы включенных в реестр сайтов смогут обжаловать решение РКН в течение месяца после начала ограничения доступа.
Ранее Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта». Регулятор заявил, что в картине содержится информация, противоречащая принципам единства народов России, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦАХАЛ заявили о присутствии боевиков ХАМАС во всех больницах Газы
- РКН получил возможность блокировать сайты с методами обхода ограничений
- Песков: Период сбора вопросов к прямой линии с Путиным увеличат
- Песков: система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях с Путиным
- В Санкт-Петербурге ввели масочный режим в медучреждениях
- Священник объяснил, почему нельзя доверять написание проповедей ИИ
- В Узбекистане разбился военный вертолет Ми-8
- МАГАТЭ: один из энергоблоков Запорожской АЭС временно остался без электричества
- Минюст признал иноагентом актрису Яну Троянову
- СМИ: в центре Москвы неизвестные открыли стрельбу и похитили 300 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru