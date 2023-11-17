РКН получил возможность блокировать сайты с методами обхода ограничений

Роскомнадзор сможет вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты с методами обхода блокировки интернет-ресурсов. Соответствующее постановление правительства РФ появилось на сайте официального опубликования нормативных правовых актов.

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В правилах ведения реестра появилось основание, которое касается сайтов, содержащих методы обеспечения доступа к заблокированным на территории РФ ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям.

Владельцы включенных в реестр сайтов смогут обжаловать решение РКН в течение месяца после начала ограничения доступа.

Ранее Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта». Регулятор заявил, что в картине содержится информация, противоречащая принципам единства народов России, сообщает «Радиоточка НСН».

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