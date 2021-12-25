РКН: «ОВД-Инфо» заблокирован за пропаганду терроризма и экстремизма

«Согласно тексту судебного решения, запрещенной признается информация медиапроекта («ОВД-Инфо» - прим. НСН), направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации. С учетом изложенного деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории РФ», - цитирует «Интерфакс» заявление РКН.

В РКН также подтвердили, что на территории России доступ к ресурсу ограничен в связи с тем, что по решению Луховицкого районного суда Московской области проект внесен в реестр запрещенных.

«Администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», - цитирует сообщение РКН Газета.ru.

Ранее в субботу в Telegram-канале проекта «ОВД-инфо» сообщали, что не получали уведомлений РКН о блокировке. Также авторы правозащитного проекта заявили о намерении обжаловать решение надзорного ведомства.

