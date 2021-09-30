Юрист рассказал, какой срок грозит главреду The Insider Доброхотову
Денис Широков оценил вероятность заключения Доброхотова под стражу как низкую.
За незаконное пересечение границы с Украиной главному редактору издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роману Доброхотову грозит до двух лет тюрьмы, однако скорее всего, к нему будет применено «альтернативное наказание». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры». Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что Доброхотов нелегально перешёл российско-украинскую границу.
«Если в его действиях есть действительно состав преступления по 322 статье уголовного кодекса, если он это сделал без документов, без права въезда или без разрешения, то есть в нарушение установленного порядка пересечения границы, то тогда будет расследование дела. Если он будет в России, то дело будет передано в суд. Скорее всего, дело будет квалифицировано по первой части статьи. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Его могут осудить, но вряд ли лишат свободы, так как совершено преступление небольшой тяжести. Скорее всего, будет какое-то альтернативное наказание: это могут быть штрафы, принудительные работы. Если у него были судимости ранее, может быть условное осуждение», - рассказал Широков.
По данным ФСБ, Доброхотов пересек границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска. В ведомстве заявили, что планируют объявить Доброхотова в розыск и привлечь его к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы.
Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова заявила, что в квартире супруги и родителей журналиста прошли обыски.
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