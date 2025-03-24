РКН назвал причину сбоя в работе ряда российских сервисов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует сбои в работе ряда сервисов на территории РФ. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе сервисов «Яндекса»

По данным регулятора, причиной сбоев является «использование иностранной серверной инфраструктуры», на которой и фиксируются неработоспособность.

«Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», – указали в Роскомнадзоре.

Ранее сервис Downdetector зафиксировал свыше двух тысяч жалоб работе онлайн-приложения «Сбера». Больше всего жалоб поступает из Москвы (27%), Санкт-Петербурга (13%), Новосибирской области (7%) и Башкирии (7%), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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