Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе сервисов «Яндекса»

Проблемы в работе сервисов «Яндекса» возникли в результате сбоя в работе инфраструктуры компании. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

В России зафиксировали массовый сбой в работе WhatsApp

В ведомстве указали, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск жалоб в период с 14:15 до 15:15 мск 17 марта.

Сбой затронул сервисы «Яндекс Музыка», «Яндекс Go», «Яндекс Про». Отмечается, что после 15:15 мск число обращений пользователей стало снижаться.

Ранее в России произошел массовый сбой в работе операторов связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Яндекс Музыка
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