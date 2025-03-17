Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе сервисов «Яндекса»
17 марта 202517:34
Проблемы в работе сервисов «Яндекса» возникли в результате сбоя в работе инфраструктуры компании. Об этом заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве указали, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск жалоб в период с 14:15 до 15:15 мск 17 марта.
Сбой затронул сервисы «Яндекс Музыка», «Яндекс Go», «Яндекс Про». Отмечается, что после 15:15 мск число обращений пользователей стало снижаться.
Ранее в России произошел массовый сбой в работе операторов связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru