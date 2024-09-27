РКК получил более пяти тысяч заявок на поиск пропавших в Курской области

По её словам, речь идёт о людях, связь с которыми оборвалась после вторжения в Курскую область украинских военных.

Она пояснила, что количество заявок не равно числу разыскиваемых людей, а число восстановленных связей — найденным людям. По её словам, это связано с тем, что один человек мог воссоединиться с несколькими родственниками.

«Тем не менее количество найденных людей все же стремится к 800... продолжаем делать всё, что в наших силах», - заключила Руденко.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в ходе освобождения нескольких населённых пунктов региона были найдены 268 человек, в том числе 118 граждан, которые находились в розыске по запросам родственников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

