РКК получил более пяти тысяч заявок на поиск пропавших в Курской области
Более пяти тысяч заявок на поиск родственников, пропавших в Курской области, поступило в Российский Красный Крест (РКК). Как сообщает РБК, об этом заявила представитель регионального отделения организации Анжелика Руденко.
По её словам, речь идёт о людях, связь с которыми оборвалась после вторжения в Курскую область украинских военных.
Она пояснила, что количество заявок не равно числу разыскиваемых людей, а число восстановленных связей — найденным людям. По её словам, это связано с тем, что один человек мог воссоединиться с несколькими родственниками.
«Тем не менее количество найденных людей все же стремится к 800... продолжаем делать всё, что в наших силах», - заключила Руденко.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в ходе освобождения нескольких населённых пунктов региона были найдены 268 человек, в том числе 118 граждан, которые находились в розыске по запросам родственников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru