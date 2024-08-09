Пострадавшим от обстрелов под Курском начали оформлять выплаты в 10 тысяч рублей

Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ, начали предоставлять выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. губернатора региона Алексей Смирнов.

Помимо этого, Смирнов предоставил ссылку с контактными номерами для получения лекарств, размещения в пунктах временного размещения, а также юридической и гуманитарной помощи.