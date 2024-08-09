Пострадавшим от обстрелов под Курском начали оформлять выплаты в 10 тысяч рублей

Жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ, начали предоставлять выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. губернатора региона Алексей Смирнов.

Помимо этого, Смирнов предоставил ссылку с контактными номерами для получения лекарств, размещения в пунктах временного размещения, а также юридической и гуманитарной помощи.

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В среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 до тысячи солдат ВСУ предприняли наступление на Курскую область с целью захвата территории. По его словам, продвижение украинских войск было остановлено.

В четверг Минобороны сообщило, что за два дня боевых действий в Курской области украинские формирования понесли значительные потери: 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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