СМИ: В России предложили разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями

Ведомство предлагает ввести такие меры с 1 сентября 2023 года в связи с «нарастанием рисков дальнейшего санкционного давления», пишет RT. Росздравнадзор прогнозирует, что больницы и поликлиники в будущем могут испытывать трудности с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей.

По данным аналитической компании МЕДИТЭКС, доля российских производителей на рынке медицинского оборудования составляет не более 20–30%, отмечает телеканал «360». Большая часть техники — в особенности высокотехнологичные аппараты КТ, МРТ и УЗИ — производится в Европе, США и Азии. Гарантийный ремонт и обслуживание оборудования обычно проводят в стране-производителе.

Предполагается, что для получения разрешения на использование неоригинальных комплектующих владелец техники должен будет собрать пакет документов. В частности, необходимы разрешение на использование комплектующих от производителя и письмо-согласие, подтверждающее ответственность за возможный вред пациентам. Далее подведомственный Росздравнадзору Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ) должен провести технические испытания и токсикологические исследования, подтверждающие безопасность совместного использования.

