Риск заражения COVID-19 повышает купание в море
Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 при купании в море. Об этом заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов. Эксперт подчеркнул, что главная опасность таится на мелководье, а также ждёт купающихся при входе и выходе из вода, пишет АНГ Москва. Он рассказал, что частицы вируса скапливаются в пенной кромке, в которой также могут обитать, к примеры, холерные и ротавирусные палочки.
Для тех, кто всё же, несмотря на эпидситуацию, планирует пляжный отдых, Георгий Фролов дал несколько рекомендации. Отдыхающим при выходе из воды необходимо обрабатывать ноги мыльным раствором, также ни в коем случает нельзя глотать воду.
При этом, по словам эксперта, специальная обработка прибрежных зон должна проводится регулярно, отмечает Москва 24.
Напомним, ранее эксперты рассказали, когда жители России смогут отдыхать за границей. Ответ на этот вопрос во время прямого эфира в Instagram, который провела ведущая Первого канала Светлана Зейналова, дала исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она заявила, что летний отдых состоится, однако в этом летнем сезоне он будет особенным. Ломидзе подчеркнула, что пока туристы смогут отдыхать только в России.
При этом она добавила, что новости о готовности принимать иностранных туристов уже приходят из Испании и Греции, которые готовы открыть границы с 1 июля. В свою очередь, Хорватия ждет туристов уже с 15 июня, отмечает РЕН ТВ. Однако, несмотря на это, до сентября снятия запретов на продажу туров из России за рубеж ждать не стоит.
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