Риск заражения COVID-19 повышает купание в море

Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 при купании в море. Об этом заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов. Эксперт подчеркнул, что главная опасность таится на мелководье, а также ждёт купающихся при входе и выходе из вода, пишет АНГ Москва. Он рассказал, что частицы вируса скапливаются в пенной кромке, в которой также могут обитать, к примеры, холерные и ротавирусные палочки.

Для тех, кто всё же, несмотря на эпидситуацию, планирует пляжный отдых, Георгий Фролов дал несколько рекомендации. Отдыхающим при выходе из воды необходимо обрабатывать ноги мыльным раствором, также ни в коем случает нельзя глотать воду.

При этом, по словам эксперта, специальная обработка прибрежных зон должна проводится регулярно, отмечает Москва 24.

Instagram заблокировал хештег #море

Напомним, ранее эксперты рассказали, когда жители России смогут отдыхать за границей. Ответ на этот вопрос во время прямого эфира в Instagram, который провела ведущая Первого канала Светлана Зейналова, дала исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она заявила, что летний отдых состоится, однако в этом летнем сезоне он будет особенным. Ломидзе подчеркнула, что пока туристы смогут отдыхать только в России.

При этом она добавила, что новости о готовности принимать иностранных туристов уже приходят из Испании и Греции, которые готовы открыть границы с 1 июля. В свою очередь, Хорватия ждет туристов уже с 15 июня, отмечает РЕН ТВ. Однако, несмотря на это, до сентября снятия запретов на продажу туров из России за рубеж ждать не стоит.

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ФОТО: Flickr.com // Laura Hoffman
ТЕГИ:ОтдыхВодаКоронавирус
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