Риск заражения COVID-19 повышает купание в море

Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 при купании в море. Об этом заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов. Эксперт подчеркнул, что главная опасность таится на мелководье, а также ждёт купающихся при входе и выходе из вода, пишет АНГ Москва. Он рассказал, что частицы вируса скапливаются в пенной кромке, в которой также могут обитать, к примеры, холерные и ротавирусные палочки.

Для тех, кто всё же, несмотря на эпидситуацию, планирует пляжный отдых, Георгий Фролов дал несколько рекомендации. Отдыхающим при выходе из воды необходимо обрабатывать ноги мыльным раствором, также ни в коем случает нельзя глотать воду.

При этом, по словам эксперта, специальная обработка прибрежных зон должна проводится регулярно, отмечает Москва 24.