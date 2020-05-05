Instagram заблокировал хештег #море
5 мая 202012:08
5 мая пользователи социальной сети Instagram с удивлением обнаружили, что популярный хештег #море заблокирован соцсетью. Как указывается в всплывающем окне, просмотр публикаций с данным словом, «может привести к нанесению вреда или даже смерти».
В России ограничения из-за коронавируса продлены до 11 мая. Ранее эксперты туристической отрасли разочаровали путешественников, отметив, что при самом оптимистичном прогнозе полеты за границу станут доступны не раньше 2021 года.
ФОТО: скриншот
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5 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru