Instagram заблокировал хештег #море

5 мая пользователи социальной сети Instagram с удивлением обнаружили, что популярный хештег #море заблокирован соцсетью. Как указывается в всплывающем окне, просмотр публикаций с данным словом, «может привести к нанесению вреда или даже смерти».

В России ограничения из-за коронавируса продлены до 11 мая. Ранее эксперты туристической отрасли разочаровали путешественников, отметив, что при самом оптимистичном прогнозе полеты за границу станут доступны не раньше 2021 года.

ФОТО: скриншот

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ФОТО: pixabay.com
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