«Риск произвола»: Член СПЧ связал расширение полномочий полиции с угрозой протестов
Правозащитник Александр Брод в эфире НСН раскритиковал стремление властей законодателей снять с полиции ответственность за возможные нарушения в части применения оружия и вскрытия автомобилей.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который значительно расширяет полномочия сотрудников полиции. Так, они смогут вскрывать транспортное средство в целях спасения граждан, которым угрожает опасность, во время обеспечения безопасности при ЧС и массовых беспорядках, при угрозе теракта, при задержании подозреваемых или обвиняемых, а также если есть основания полагать, что в машине пьяный нарушитель или есть изъятые из гражданского оборота предметы без спецразрешения.
Ещё одна «новинка» - расширение перечня обстоятельств, которые дают полицейским право применить огнестрельное оружие. Они смогут стрелять, если задерживаемый приближается, сокращая указанное правоохранителем расстояние, пытается прикоснуться к табельному оружию или «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Закон также разрешит полицейским проникновение в жилые помещения в ряде случаев, оцепление (блокирование) территорий, строений и жилых помещений.
Авторы законопроекта предлагают избавить полицейских от ответственности за действия при исполнении служебных обязанностей, если они осуществлялись в соответствии с законом.
Член Советa по прaвaм человекa при президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН заявил, что стремление принять эти поправки именно сейчас связано с угрозой протестных акций на фоне экономического кризиса в стране.
«Мне кажется, что расширение возможностей полиции сейчас не случайно, поскольку известно о росте протестных настроений. Это происходит не только в России, но и в странах, где оказывается более существенная помощь гражданам и бизнесу. В той же Канаде, в Германии, Соединённых Штатах отмечаются столкновения с полицией. Учитывая, что экономика испытывает серьёзный кризис, встал малый и средний бизнес, люди остаются без работы, теряют источники дохода, падает уровень жизни, это, естественно, будет выливаться в изменение общественных настроений, в возможность протестных акций», - отметил он.
По мнению правозащитника, принятие таких поправок увеличит риск злоупотреблений со стороны правоохранителей.
«Я думаю, этими поправками власть усиливает полномочия и функции правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка. Но данные поправки содержат серьёзные риски. Меня, как и большинство наблюдателей-экспертов, смущает, что практически вводится презумпция невиновности для сотрудников правоохранительных органов, и они освобождаются от ответственности за возможные нарушения. Это противоречит принципам права и ответственности. Я считаю, что данные поправки могут открыть возможность для новых фактов полицейского произвола», - сказал Брод в беседе с НСН.
Член СПЧ отдельно обратил внимание на пункт, разрешающий полицейским использовать табельное огнестрельное оружие при попытке задерживаемого «совершить действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Это очень расплывчатая формулировка, говорит он: «Правоохранителю может показаться, что нарушитель попытается совершить действие и субъективно расценить его как угрозу нападения. А этом может быть просто какое-то неловкое движение нарушителя». Плохо и то, что сотрудник полиции в ряде случаев не будет отвечать за причинение ущерба транспортному средству, полагает он.
Правозащитник призвал к широкому общественному обсуждению законопроекта.
«В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что поправки принимались с учётом мнения общественности. Но мне не известны экспертные заключения, которые бы обосновывали необходимость этих поправок. Наоборот, я читал лишь критические отзывы. Единственное, мне попался материал в поддержку этих поправок в «Российской газете». Но среди экспертов были члены Общественного совета МВД, поэтому трудно ожидать от них иного критического мнения. И в данной ситуации Госдума, приступив к рассмотрению поправок, должна в обязательном порядке проводить общественные слушания. Также хотелось бы услышать мнение Общественной палаты РФ, уполномоченного по правам человека в РФ», - рассказал Брод.
По его словам, в скором времени экспертное заключение сделает и СПЧ.
Между тем, адвокат Александр Карабанов в эфире НСН выступил категорически против этих поправок, предположив, что послабления для правоохранителей приведут к всплеску процессуального беспредела со стороны полиции.
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