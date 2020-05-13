«Риск произвола»: Член СПЧ связал расширение полномочий полиции с угрозой протестов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который значительно расширяет полномочия сотрудников полиции. Так, они смогут вскрывать транспортное средство в целях спасения граждан, которым угрожает опасность, во время обеспечения безопасности при ЧС и массовых беспорядках, при угрозе теракта, при задержании подозреваемых или обвиняемых, а также если есть основания полагать, что в машине пьяный нарушитель или есть изъятые из гражданского оборота предметы без спецразрешения.

Ещё одна «новинка» - расширение перечня обстоятельств, которые дают полицейским право применить огнестрельное оружие. Они смогут стрелять, если задерживаемый приближается, сокращая указанное правоохранителем расстояние, пытается прикоснуться к табельному оружию или «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Закон также разрешит полицейским проникновение в жилые помещения в ряде случаев, оцепление (блокирование) территорий, строений и жилых помещений.

Авторы законопроекта предлагают избавить полицейских от ответственности за действия при исполнении служебных обязанностей, если они осуществлялись в соответствии с законом.

Член Советa по прaвaм человекa при президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН заявил, что стремление принять эти поправки именно сейчас связано с угрозой протестных акций на фоне экономического кризиса в стране.