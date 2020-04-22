«Недопустимо!» Адвокат о расширении полномочий полиции

«Я выражаю позицию как гражданина и правозащитника. Я считаю, что меры, которые хочет принять государство, совершенно недопустимы в правовом обществе. На все эти мероприятия, которые заложены, в законе есть необходимая процедура через фильтр контрольных органов, то есть через прокуратуру и суд. Данные мероприятия по этим поправкам нарушают конституционные права граждан, и если идет вопрос о нарушении конституционных прав, то это должно быть четко регламентировано и контролироваться прокуратурой и судом. Я думаю, что данные послабления дадут всплеск именно процессуального беспредела со стороны полиции. Сотрудники станут нарушать конституционные права граждан, я считаю это недопустимым», - констатировал он.

Уточняется, что полицейские не будут нести ответственность за повреждение авто в ходе вскрытия, если их действия носили законный характер.

