«Недопустимо!» Адвокат о расширении полномочий полиции

Александр Карабанов в эфире НСН выразил мнение, что часть правоохранителей будут нарушать конституционные права граждан.

Сотрудникам российской полиции предложено существенно расширить полномочия. В частности, они смогут оцеплять жилые дома, вскрывать автомобили и ограждать места массовых мероприятий — такие положения содержатся в законопроекте, который поступил на рассмотрение правительства.

Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что послабления в законе дадут всплеск процессуального беспредела со стороны правоохранителей.

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«Я выражаю позицию как гражданина и правозащитника. Я считаю, что меры, которые хочет принять государство, совершенно недопустимы в правовом обществе. На все эти мероприятия, которые заложены, в законе есть необходимая процедура через фильтр контрольных органов, то есть через прокуратуру и суд. Данные мероприятия по этим поправкам нарушают конституционные права граждан, и если идет вопрос о нарушении конституционных прав, то это должно быть четко регламентировано и контролироваться прокуратурой и судом. Я думаю, что данные послабления дадут всплеск именно процессуального беспредела со стороны полиции. Сотрудники станут нарушать конституционные права граждан, я считаю это недопустимым», - констатировал он.

Уточняется, что полицейские не будут нести ответственность за повреждение авто в ходе вскрытия, если их действия носили законный характер.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Полиция
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