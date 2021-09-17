Народ к волеизъявлению готов. В России стартовал Единый день голосования

Сегодня, 17 сентября, в России стартовал Единый день голосования. Сделать свой выбор можно будет в течение трех дней до 19 сентября включительно. Последними участки зароются в Калининграде. Первые итоги будут подведены 20 сентября. Впервые такая практика была применена в 2020-м году, когда свои условия жизни диктовала пандемия, но такой опыт ЦИК признал успешным и сейчас. Когда значительная часть ограничений снята, выборы всё равно решили сделать трёхдневными.

Правда, усложнилась задача по хранению бюллетеней. Их будут перекладывать в сейф-пакеты, запирать на ночь и с утра доставать из сейфа. Всё это, разумеется, под прицелом видеокамер.

Кому не хочется идти на избирательные участки, имели возможность подать заявку и проголосовать онлайн. Программа дистанционного электронного голосования доступна, в том числе, для жителей столичного региона, Курской области, Ярославской и еще нескольких, где эта опция тестируется в качестве пилотной.

Гражданам страны предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты федерального парламента: 225 - по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам. На места в Госдуме претендуют почти шесть тысяч кандидатов, в основном, это представители 14 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Родина», Партия Роста, «Коммунисты России», Партия пенсионеров, Российская партия свободы и справедливости, «Гражданская платформа», «Зеленые», а также две новые политические силы, впервые участвующие в федеральной кампании – «Новые люди» и «Зеленая альтернатива».