Народ к волеизъявлению готов. В России стартовал Единый день голосования
Сделать свой выбор можно будет в течение трех дней до 19 сентября включительно. НСН рассказывает о новациях на нынешних выборах.
Сегодня, 17 сентября, в России стартовал Единый день голосования. Сделать свой выбор можно будет в течение трех дней до 19 сентября включительно. Последними участки зароются в Калининграде. Первые итоги будут подведены 20 сентября. Впервые такая практика была применена в 2020-м году, когда свои условия жизни диктовала пандемия, но такой опыт ЦИК признал успешным и сейчас. Когда значительная часть ограничений снята, выборы всё равно решили сделать трёхдневными.
Правда, усложнилась задача по хранению бюллетеней. Их будут перекладывать в сейф-пакеты, запирать на ночь и с утра доставать из сейфа. Всё это, разумеется, под прицелом видеокамер.
Кому не хочется идти на избирательные участки, имели возможность подать заявку и проголосовать онлайн. Программа дистанционного электронного голосования доступна, в том числе, для жителей столичного региона, Курской области, Ярославской и еще нескольких, где эта опция тестируется в качестве пилотной.
Гражданам страны предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты федерального парламента: 225 - по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам. На места в Госдуме претендуют почти шесть тысяч кандидатов, в основном, это представители 14 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», «Родина», Партия Роста, «Коммунисты России», Партия пенсионеров, Российская партия свободы и справедливости, «Гражданская платформа», «Зеленые», а также две новые политические силы, впервые участвующие в федеральной кампании – «Новые люди» и «Зеленая альтернатива».
В течение всех дней выборов будут работать общественные наблюдатели, в том числе, зарубежные. Но уже сейчас Европарламент уверен, что выборы будут проведены нечестно и даже до их начала европейские политики принимают резолюцию о введение санкций за даже потенциальные нарушения. Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить политику ЕС в отношении России. Пару дней назад была подготовлена резолюция, которая предписывала «подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов"».
Но политолог Глеб Кузнецов заявил НСН, что России не нужно обращать внимание на эти «громкие» заявления, поскольку они не несут практически никакой угрозы.
«Я бы не драматизировал эту прибалтийско-польскую истерику, которую устроили Чехия, Прибалтика, Польша. Традиционно крупные страны, например, Германия, Италия принимают более взвешенное решение. Настоящей проблемой ЕС является цена на газ и электричество, которая быстро растет. Поверьте, для них сейчас это важнее, чем наши выборы», - заявил Глеб Кузнецов.
Добавим, за выборами в целом по стране будут следить около 250 тысяч человек. А группа наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, уже прибыла в Крым.
Как уточнил председатель координационного совета Общественной палаты Максим Григорьев, международные наблюдатели получат доступ к видеонаблюдению за выборами в Госдуму на протяжении всех трех дней голосования. Присутствовать в центрах общественного наблюдения также смогут и журналисты.
Накануне к россиянам обратился президент Владимир Путин, призвав всех и каждого сделать свой выбор, тем более, что «современные технологии гарантируют его безопасность и надежность».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Климкин: Украина попала в «геополитическую мясорубку»
- В Лондоне умер создатель компьютеров Spectrum
- Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год
- Завещание британского принца Филиппа засекретили на 90 лет
- На Украине создали рабочую группу по минимизации рисков от «Северного потока-2»
- В Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности
- Трехдневные выборы в Госдуму стартовали в России
- «Позавидует Януковичу»: Савченко предупредила Зеленского о последствиях высоких цен и жестких законов
- Россия успешно испытала новую противоракету системы ПРО
- ЦБ РФ оценил вероятность наступления экономического кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru