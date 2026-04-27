«Цены не снизятся никогда»: Россиян призвали незамедлительно покупать квартиры
Чем дольше откладывать приобретения жилья, тем будет хуже, заявила НСН Наталья Перескокова.
Любые рассказы о снижении цен на жилье некорректны и сбивают россиян с толку, поэтому покупать жилье необходимо как можно скорее, рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН.
Цены на новостройки упадут на 30% до конца года из-за обвала спроса, однако покупать квартиру на стадии котлована по-прежнему будет невыгодно. Об этом сообщил Telegram-канал Baza с ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Перескокову удивили такие заявления.
«Цены на новостройки и недвижимость привязаны к экономической и политической ситуации в стране. Давать такие прогнозы некорректно. Никто не будет идти на понижение цен, потому что рабочая сила и стройматериалы дорожают, а никто не захочет работает себе в убыток. Нет ни одной причины для этого. Такие заявления только вредят людям, поскольку они ждут какого-то падения и продолжают платить аренду, а недвижимость только дорожает. Не было ни одного такого периода ни на вторичном рынке, ни где-либо еще. Лучшая дата для покупки недвижимости — это сегодня», — отметила она.
Ранее Перескокова объяснила НСН, при каких условиях могли бы снизиться цены на недвижимость.
