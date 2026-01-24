Количество микроквартир в Москве снизилось вчетверо

Число квартир, площадь которых не превышает 28 квадратных метров, на рынке столичных новостроек за год уменьшилось почти вчетверо, до 2300. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в интервью РИА Недвижимость.

Больше всего микроквартир в строящихся и сданных корпусах в процентах от объема в районнах Коммунарка (12,6%), Московский (5,1%), Нижегородский (4%), Западное Дегунино (3,9%) и Солнцево (3,9%).