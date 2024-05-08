Риелторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий в РФ

На втором месте рейтинга расположились менеджеры по продажам. Сообщается, что за год их средняя зарплата увеличилась на 26% и достигла 102 794 рублей в месяц. При этом, как и у риелторов, доход менеджеров зависит от их успехов в продажах.

Замыкают тройку рейтинга по уровню зарплат финансовые консультанты. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере в апреле достигла 95 221 рубль в месяц, показатель на 13% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что большинство россиян договариваются о повышении предлагаемой зарплаты в ходе собеседования. Согласно опросу, 42% респондентов имели опыт обсуждения зарплаты при трудоустройстве. Кроме того, 70% респондентов остались довольны результатом переговоров с работодателями, передает «Радиоточка НСН».

