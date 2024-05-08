Риелторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий в РФ
Агенты по недвижимости возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых массовых офисных вакансий в апреле этого года. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».
Согласно данным, средняя предлагаемая зарплата у агентов по недвижимости составила 146 711 рублей в месяц, сумма на 16% выше, чем год назад. Отмечается, что реальный доход риелторов напрямую зависит от их результатов работы, поэтому он может быть значительно ниже или выше указанной суммы.
На втором месте рейтинга расположились менеджеры по продажам. Сообщается, что за год их средняя зарплата увеличилась на 26% и достигла 102 794 рублей в месяц. При этом, как и у риелторов, доход менеджеров зависит от их успехов в продажах.
Замыкают тройку рейтинга по уровню зарплат финансовые консультанты. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере в апреле достигла 95 221 рубль в месяц, показатель на 13% больше, чем год назад.
Ранее сообщалось, что большинство россиян договариваются о повышении предлагаемой зарплаты в ходе собеседования. Согласно опросу, 42% респондентов имели опыт обсуждения зарплаты при трудоустройстве. Кроме того, 70% респондентов остались довольны результатом переговоров с работодателями, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД летом запустит дополнительные поезда к южным курортам России
- Гендиректор РУСАДА: WADA восстановит агентство в правах
- Минобороны: Российские войска уничтожили цех по производству дронов ВСУ
- Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Кисловку в Харьковской области
- Зеркальные инсталляции появятся в 10 российских городах ко Дню Победы
- Путин поручил контролировать рынок компьютерных игр
- Число погибших при обстреле Белгорода 6 мая выросло до восьми
- ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новокалиново в ДНР
- В Голливуде снимут фильм о создании ленты «Рокки»
- Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона ВСУ в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru