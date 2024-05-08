Риелторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий в РФ

Агенты по недвижимости возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых массовых офисных вакансий в апреле этого года. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».

Согласно данным, средняя предлагаемая зарплата у агентов по недвижимости составила 146 711 рублей в месяц, сумма на 16% выше, чем год назад. Отмечается, что реальный доход риелторов напрямую зависит от их результатов работы, поэтому он может быть значительно ниже или выше указанной суммы.

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На втором месте рейтинга расположились менеджеры по продажам. Сообщается, что за год их средняя зарплата увеличилась на 26% и достигла 102 794 рублей в месяц. При этом, как и у риелторов, доход менеджеров зависит от их успехов в продажах.

Замыкают тройку рейтинга по уровню зарплат финансовые консультанты. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере в апреле достигла 95 221 рубль в месяц, показатель на 13% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что большинство россиян договариваются о повышении предлагаемой зарплаты в ходе собеседования. Согласно опросу, 42% респондентов имели опыт обсуждения зарплаты при трудоустройстве. Кроме того, 70% респондентов остались довольны результатом переговоров с работодателями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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