«Плюс к зарплате»: Россиянам посоветовали изучать китайский и испанский языки

«Много лет мы видим тенденцию на изучение китайского языка. Но мы должны понимать, что и английский язык не все знают на хорошем уровне, а китайский сложнее в несколько раз. Там огромное количество диалектов, много видов. Люди, которые овладели китайским, конечно, обладают достаточно сильным конкурентным преимуществом, в резюме это надо активно подсвечивать – писать в сопроводительных письмах, указывать в дополнительной информации. Молодым специалистам советую посмотреть в сторону изучения китайского языка. Также советую обратить внимание на испанский, потому что половина мира говорит на испанском языке. Это тоже один из векторов серьезного конкурентного преимущества и с большим охватом с точки зрения всего мира», - отметила она.

По ее, словам, ни один технический переводчик сегодня не может полноценно заменить человека на важных переговорах.

«В целом изучение языков, несмотря на все новые технологии, все еще важно для карьеры. Все технологические переводчики пока не на таком уровне. Ни один переводчик пока не сможет так быстро и так качественно перевести, как человек. Это очень влияет на международные переговоры, где речь идет о долях секунд. Зарплата зависит и от других навыков сотрудника. Конечно, языки дают плюс в зарплате, но это индивидуально в каждом случае. Если компания французская, то знание этого языка точно скажется на зарплате», - рассказала собеседница НСН.

Россияне хотят получать пассивный доход в размере от 50 тысяч до 250 тысяч рублей, свидетельствуют результаты опроса платформы для инвестирования на основе искусственного интеллекта EARNIE, отмечает «Радиоточка НСН».

