Риелторы объяснили, почему в России рекордными темпами строят микрожилье

Предложение студий и однушек площадью до 20 квадратных метров в новостройках России за год увеличилось почти на 60%, сообщают риелторские компании, передает NEWS.ru.



Так, в «Авито Недвижимость» рассказали, что в новостройках Санкт-Петербурга количество микроквартир и микростудий за год выросло на 20,7%, в Москве предложение выросло в два раза, а в Московской области – на 8,8%. А в Нижнем Новгороде число продаваемых квартир уменьшилось на 4,5%.