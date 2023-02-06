Риелторы объяснили, почему в России рекордными темпами строят микрожилье
Предложение студий и однушек площадью до 20 квадратных метров в новостройках России за год увеличилось почти на 60%, сообщают риелторские компании, передает NEWS.ru.
Так, в «Авито Недвижимость» рассказали, что в новостройках Санкт-Петербурга количество микроквартир и микростудий за год выросло на 20,7%, в Москве предложение выросло в два раза, а в Московской области – на 8,8%. А в Нижнем Новгороде число продаваемых квартир уменьшилось на 4,5%.
Специалисты отмечают, что растет спрос на такое жилье во вторичном секторе, в отличие от новостроек, вторичка позволяет купить объект и сразу начать в нем жить или сдавать в аренду.
Стоимость жилья в Москве в декабре 2022 года рухнула на 20% от пиковых мартовских цен, подсчитали аналитики. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее рассказала НСН, почему это случилось.
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