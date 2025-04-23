Собственники квартир не должны согласовывать с соседями, кому сдавать свое жилье, заявила НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. При нарушении общественного порядка соседи могут обратиться к участковому, напомнила она.

Депутаты Госдумы предложили обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его. На случаи «добросовестной» сдачи квартиры по договору правило не распространят. Согласие оформляется собственником соседнего или примыкающего помещения в письменной произвольной форме с паспортными данными собственника, передает РИА Новости. Перескокова назвала это предложение абсурдным.