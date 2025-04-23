Риелторы назвали «абсурдом» согласование с соседями сдачу квартиры в аренду
Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила НСН, что собственник сам несет ответственность за то, кому он сдает свою квартиру.
Собственники квартир не должны согласовывать с соседями, кому сдавать свое жилье, заявила НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. При нарушении общественного порядка соседи могут обратиться к участковому, напомнила она.
Депутаты Госдумы предложили обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его. На случаи «добросовестной» сдачи квартиры по договору правило не распространят. Согласие оформляется собственником соседнего или примыкающего помещения в письменной произвольной форме с паспортными данными собственника, передает РИА Новости. Перескокова назвала это предложение абсурдным.
«Конечно, это затруднит сдачу жилья в аренду. Как можно такие инициативы выдвигать? Почему человек должен согласовывать сдачу своей квартиры в аренду? На своем опыте могу сказать, что соседи не всегда адекватные. Сколько мы знаем примеров, когда соседи просто из зависти строят какие-то козни. Специалисты рынка недвижимости уверены, что такой закон точно не нужен. Собственник сам несет ответственность. Если нарушаются правила общественного порядка, об этом нужно сказать собственнику. Если собственник не реагирует, можно обратиться к участковому. Квартира принадлежит собственнику, почему он должен согласовывать, кто будет там жить? По такой логике получается, что я должна спросить у кого-то разрешения, если хочу кого-то довезти на своей машине. Мягко говоря, абсурд полный», - объяснила она.
Перескокова призвала искать другие рычаги регулирования в этой сфере.
«Не факт, что посуточная аренда в таком случае подорожает. Просто создаются некие сложности. Нужны какие-то другие рычаги урегулирования, но точно не согласование с соседями. Это касается и посуточной и долгосрочной аренды», - заключила собеседница НСН.
Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН рассказал, что стоимость аренды квартир в первой половине 2025 года должна стабилизироваться, а все дальнейшие изменения зависят от ключевой ставки Центробанка и уровня инфляции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru